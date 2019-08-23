سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

دعاء تطلب الخلع: "طالبته بحقوقى الشرعية والإنفاق على أولاده فاستعان ببلطجية"

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:00 ص
دعاء تطلب الخلع: "طالبته بحقوقى الشرعية والإنفاق على أولاده فاستعان ببلطجية" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالخلع، وأدعت تحريض زوجها بلطجية للتعدي على أولادها الثلاثة أثناء خروجهم من المدرسة عندما طالبته بالنفقة وحقوقها الشرعية، مضيفة: "وقف أمام المحكمة يدعى عدم قدرته المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله وامتلاكه محال تجارية".

وتابعت الزوجة "دعاء.ن.أ": "خلافات زوجية طاحنة جمعتنى وزوجي سببها تسيبه، ومرافقته النساء وارتكابه علاقات محرمة، وخيانتى بعد 15 سنة زواج، وعندما أعترض عنفنى وانهال على بالضرب".

وتضيف الزوجة: "ثار جنونه عندما علم بتركى للمنزل أثناء غيابه، وعندها جاء وهددنى إذا أقمت دعوى ضده وشكوته بالتخلص مني وأطفاله، واصطحب نجلى الأكبر بالقوة للعيش مع والدته،  لأعيش فى مأساة طوال شهور محرومة من رؤيتها حتى يجبرنى للعودة له، ملاحقه بالتهديدات".

وتؤكد الزوجة: "عشت فى عذاب وإهانة بسبب ملاحقته لى ومنعني من الحصول على حقوقى، بعد أن حصلت على حضانة أطفالي واسترجعتهم بقوة القانون، ليحرض بلطجية للتعدي عليهم بالضرب ومحاولة هتكهم لعرضي، لأصاب بنزيف حاد كاد أن يتسبب فى موتي لولا لطف الله"، مضيفة: أصبحت محبوسة بمنزل أهلى برفقة أطفالى خشية من خطفهم مرة أخرى، وإلحاقه الأذي بهم، وتنفيذه وعده بتهديده وتشويه وجهى وجسدي".

 

 


العنف ضد المره

انجاب الاناث

محكمه الاسره

طفله معنفه

هتك عرض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة