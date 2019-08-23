دعاء تطلب الخلع: "طالبته بحقوقى الشرعية والإنفاق على أولاده فاستعان ببلطجية"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالخلع، وأدعت تحريض زوجها بلطجية للتعدي على أولادها الثلاثة أثناء خروجهم من المدرسة عندما طالبته بالنفقة وحقوقها الشرعية، مضيفة: "وقف أمام المحكمة يدعى عدم قدرته المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله وامتلاكه محال تجارية".

وتابعت الزوجة "دعاء.ن.أ": "خلافات زوجية طاحنة جمعتنى وزوجي سببها تسيبه، ومرافقته النساء وارتكابه علاقات محرمة، وخيانتى بعد 15 سنة زواج، وعندما أعترض عنفنى وانهال على بالضرب".

وتضيف الزوجة: "ثار جنونه عندما علم بتركى للمنزل أثناء غيابه، وعندها جاء وهددنى إذا أقمت دعوى ضده وشكوته بالتخلص مني وأطفاله، واصطحب نجلى الأكبر بالقوة للعيش مع والدته، لأعيش فى مأساة طوال شهور محرومة من رؤيتها حتى يجبرنى للعودة له، ملاحقه بالتهديدات".

وتؤكد الزوجة: "عشت فى عذاب وإهانة بسبب ملاحقته لى ومنعني من الحصول على حقوقى، بعد أن حصلت على حضانة أطفالي واسترجعتهم بقوة القانون، ليحرض بلطجية للتعدي عليهم بالضرب ومحاولة هتكهم لعرضي، لأصاب بنزيف حاد كاد أن يتسبب فى موتي لولا لطف الله"، مضيفة: أصبحت محبوسة بمنزل أهلى برفقة أطفالى خشية من خطفهم مرة أخرى، وإلحاقه الأذي بهم، وتنفيذه وعده بتهديده وتشويه وجهى وجسدي".