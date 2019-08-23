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دار الإفتاء توضح حكم صرف الزكاة لمؤسسة بحث علمية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:01 م
دار الإفتاء توضح حكم صرف الزكاة لمؤسسة بحث علمية دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول صرف الزكاة لمؤسسة بحث علمية، جاء نصه:"ما مدى مشروعية إخراج الزكاة والصدقات الجارية ونحوها لمؤسسة تعليمية غير ربحية؟"

وقالت دار الإفتاء:"يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والأوقاف ونحوها لمثل هذه المؤسسات، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ في سبيل الله شرعًا، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60]."


دار الافتاء

الافتاء

صرف الزكاة لمؤسسة بحث علمية

مصارف الزكاه

الزكاه

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