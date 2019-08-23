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خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:30 ص
خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها سلع عذائية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من سعرها، وفقاً للقانون المصرى.

ويقول المحامى خالد محمود، إن القانون نص على معاقبة كل من يحتكر أى من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.


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احتكار السلع

القانون المصرى

السجن المشدد

اخبار

اليوم السابع بلس

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