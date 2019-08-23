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خلافات الجيرة تتسبب فى مشاجرة بالحجارة بين عائلتين بأوسيم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:23 م
خلافات الجيرة تتسبب فى مشاجرة بالحجارة بين عائلتين بأوسيم مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عائلتين بأوسيم، بسبب خلافات الجيرة، تبادل خلالها الطرفين التراشق بالحجارة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، وتبادل المتشاجرين التراشق بالحجارة، مما أسفر عن حدوث تلفيات بأتوبيس، تصادف ركنه بمكان الاشتباك.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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مركز شرطة اوسيم

امن الجيزة

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