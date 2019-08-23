حبس 3 عاطلين لانتحالهم صفة رجال شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على أصحاب الاكشاك فى مدينة نصر، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية كانت تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا مفاده قيام كل من "علي. ح"، 23 عامل بكشك، و"إسلام. ي"، 22 سنة، عامل بكشك بأنه حال تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص " أدليا بأوصافهم التقريبية"، ادعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين وتحصلوا منهما على مبلغ مالي 9000 جنيه، و2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن المستولى عليها من المجني عليه الأول، ومبلغ مالي 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر (( المستولى عليهم من المجني عليه الثانى، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين، وتم التوصل إلى تحديد مرتكبيهما، وتبين أنهم كل من "محمد . ج . م" 24 سنة عاطل، و"احمد . م . ع" 22 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و" محمد . ر . أ" 25 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام اول.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، اثناء استقلالهم السيارة رقم ب و ع 579 ماركة تويوتا كرولا قيادة المتهم الثاني " مستأجرة "والمستخدمة في ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة "، وتم بإرشادهم ضبط 5 كراتين سجائر من متحصلات الواقعتين لدى عميلهم سيئ النية "شعبان . م"، 37 سنة، تاجر سجائر وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لدى أشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عن .