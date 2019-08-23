حبس 3 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بروض الفرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس 3 أشخاص لانتحالهم صفة رجال شرطة، وسرقتهم المواطنين، أثناء استقلالهم ميكروباص فى منطقة روض الفرج.

البداية كانت بتنامى صوت استغاثى لقوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج، أثناء تفقد الحالة الأمنية، ة من داخل سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية"، فقام بملاحقتها وترجل منها ثلاثة أشخاص بحوزة أحدهم جهاز لاسلكى، لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور فى محاولة للهرب.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وهم "بكر . ع .ع" 29 سنة موظف ومقيم مركز شبرا خيت بحيرة، ضبط بحوزته جهاز لاسلكي ماركة " كينوود " و"ياسر . ع . ح" 43 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، و"حمادة . ع . ع" 35 سنة موظف ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 8852 لسنة 2017م الساحل " نصب ".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجنى عليه الذى استغاث بالقوات.

وبسؤال المجنى عليه "أحمد. م. م" 32 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم شارع الدكتور عبد الوهاب ـ دائرة قسم شرطة الساحل، وقرر بأنه حال تواجده داخل السيارة قيادته رقم ق ب ع 2651 ماركة نيسان فضي اللون بشارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة المشار إليها عقب ايهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى 30 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم , والعرض على النيابة العامة.