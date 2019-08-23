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حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من سيدة بالسلام 4 أيام

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:47 ص
حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من سيدة بالسلام 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية وفضية، ومبلغ مالى من داخل مسكن سيدة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة السلام أول، تفيد قيام عاطل بسرقة (مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى)، من داخل مسكن سيدة بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر، تم ضبطه، والذي أقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

 

 


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