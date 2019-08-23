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حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:27 م
حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم صبري سالم، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


تجديد حبس متهم

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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