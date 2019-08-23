حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته سلاح نارى وكمية من المخدر بالشروق

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشروق، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازته طبنجة صوت و12 جرام هيروين وحشيش بالشروق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس ـ دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط م م، 33 سنة، بالمعاش ومقيم منية النصر/ دقهلية أثناء استقلاله السيارة رقم ر ع ى 836 ماركة جريت وول فضى اللون "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت، 4 طلقات صوت، طبنجة بلى، كمية من الهيروين المخدر وزنت 4 جرام، كمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرام.

بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إدارى بإحدى الشركات، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.