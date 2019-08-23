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حبس عاملين لإدارتهما مطبعتين بداخلهما مطبوعات لعلامات تجارية مقلدة فى عين شمس

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:21 م
حبس عاملين لإدارتهما مطبعتين بداخلهما مطبوعات لعلامات تجارية مقلدة فى عين شمس حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، لإدارتهما مطبعتين بداخلهما مطبوعات لعلامات تجارية مقلدة، فى عين شمس، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

 

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط مطبعتين بمنطقة عين شمس، بداخلهما مطبوعات تحمل علامات تجارية مقلدة بدون تصريح من الجهات المعنية وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة.

 

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط "عامل بمطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس" لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (500 من المطبوعات مدون عليها أسماء منتجات لمستلزمات الأطفال).

 

كما تم ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة القسم ".لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة وبالتفتيش عُثر بداخلها على (400 من المطبوعات مدون عليها "أسماء شركات تجارية").

 

 

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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