حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة السيارات فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نياية الأميرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، حيث اشتبهوا فى شخص يقف بجوار إحدى السيارات فى شارع مظلم، وبمجرد اقتراب القوة منه لاذا بالفرار، على الفور لاحقته القوة الأمنية، وتمكنت من ضبطه، وبتفتيشه، عثر بحوزته على آله حاده وعدد من مفاتيح السيارات المسروقة، حيث اتضح استخدامه لهذه المفاتيح لسرقة السيارات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.