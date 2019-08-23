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حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ترويج مخدر الحشيش بالمطرية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:31 م
حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ترويج مخدر الحشيش بالمطرية حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية بحبس مسجلان خطر 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة مخدر حشيش، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل بها، كما كلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطلين مسجلان خطر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش 500 جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


مخدر الحشيش

حبس عاطلان

تجارة المخدرات

قسم المطرية

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