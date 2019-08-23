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حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته أدوية مهربة فى المعادى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:57 م
حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته أدوية مهربة فى المعادى حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس  صاحب مخزن ضبط بحوزته أدوية مهربة جمركيا 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط، مخزن، عثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها ، وكشف الفحص عن وجود  11,096 قرص وكبسوله دوائية" مختلفة  الأنواع "و 115 أمبول، و4 زجاجة دواء" لعلاج إلتهابات الأعصاب والتخسيس "وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 

المعادى

نيابة المعادى

عقوبة حيازة ادوية مهربة جمركيا

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