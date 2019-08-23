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حبس صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا فى باب الشعرية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:17 م
حبس صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا فى باب الشعرية سجائر مهرية_أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة باب الشعرية ، حبس صاحب مخزن ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 12 كرتونة سجائر مهربة جمركيا، بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتها القوة المرافقة، من ضبط "بسام . م . ع" 21 سنة صاحب مخزن بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1204لسنة2018م باب الشعرية.

 

وعثر بداخل المخزن على 12 كرتونه بداخلها 6000 علبة سجائر "مختلفة الأنواع "، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


مباحث القاهرة

باب الشعرية

مخزن سجائر

سجائر مهربة جمركيا

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