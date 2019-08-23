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حبس صاحب شركة بتهمة تزوير رخص السيارات فى البساتين

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:15 م
حبس صاحب شركة بتهمة تزوير رخص السيارات فى البساتين تزوير_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيق، لتزويره الأوراق والمحررات الرسمية لرخص السيارات، وذلك بعدما جاءت التحريات بصحة الواقعة.

 

ونجح ضباط قسم مباحث المرور فى ضبط "سيد . م . ف" 44 سنة، صاحب شركة لتوريد مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة البساتين، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7917 لسنة 2011م مصر القديمة " أموال عامة " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية  رقم 5560 لسنة 2019م دار السلام " تبديد " والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية، ورخص تسيير السيارات.

 

عثر بحوزته على المضبوطات "8 رخص تسيير سيارات خالية البيانات، 8  غلاف بلاستيك ذى علامة مائية، مبلغ مالي 500 جنيه"، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من شخص آخر "جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه  بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب.

 


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

عقوبة التزوير

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