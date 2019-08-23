سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس المتهمين بسرقة خزنتين بداخلهما 35 ألف جنيها من مكتب بالموسكى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:26 م
حبس المتهمين بسرقة خزنتين بداخلهما 35 ألف جنيها من مكتب بالموسكى سرقة_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خزينتين من داخل مكتب ملابس بدائرة القسم، كما أمرت رجال المباحث بسرعة التحريات، وإعداد تقرير حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الموسكى، بلاغا من "محمد.ع"،  46 سنة، تاجر ملابس وصاحب مكتب لبيع ملابس الجملة، باكتشافه كسر باب المكتب ملكه وسرقة خزينة حديدية، وبداخلها مبلغ مالى 7 آلاف جنيه، 400 دولار، وفتح خزينة حديدية أخرى والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالى 22 ألف دولار، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب المكتب، بفحص الكاميرات بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها  كل من "حسين . أ"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 13 قضية أخرهم 2792 لسنة 2013م الزاوية "مشاجرة وضرب" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 297 /80 لسنة 2018م الزاوية " استعمال قسوة" والمقضي فيها بالحبس سنتين، و"سامح . س"، 39 سنة، جزمجي، و"مدحت. م.ع"، 29 سنة، سائق، وتم استهداف المتهمان الأول والثانى بمأموريات أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة" بحوزة المتهم الأول، 2 عتلة حديدية ، كماشة بحوزة المتهم الثانى.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثالث أمكن ضبطه وبحوزته السيارة رقم م و م 237 ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون موديل 2013م (ويعمل عليها كسائق  بشركة توصيل شهيرة) والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالدخول للمكتب محل الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وعثروا بمحل الواقعة على خزينة حديدية وبها المفتاح الأصلى الخاص بها وبفتحها تبين خلوها من ثمة مبالغ مالية، واستيلائهما على الخزينة الثانية وتمكنهما من فتحها وعثروا بداخلها على 7 آلآف جنيه، 400 دولار وأضافا بتخلصهما من الخزينة الحديدية المشار إليها بإلقائها بالطريق العام وأضافا باقتصار دور المتهم الثالث على قيادة السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى، أيدها وتم بأرشادهم ضبط مبلغ مالى 1600 جنيه من متحصلات المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وأقر أن جملة المبلغ المالي المستولى عليه هو 7 الآف جنيه ، 400 دولار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الموسكى

سرقة خزينة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة