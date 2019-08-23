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حبس المتهمين بخطف طفل أثناء خروجه من الدرس لطلب فدية من والده بالشرقية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:55 م
حبس المتهمين بخطف طفل أثناء خروجه من الدرس لطلب فدية من والده بالشرقية المتهمين
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة مركز بلبيس، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بخطف طفل لطلب فدية من والده.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس، من " أيمن محمد" مقيم قرية السلام مركز بلبيس، بقيام مجهولون بخطف نجله، "محمد" 8 سنوات، أثناء خروجه من درس خصوصى بالقرية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، وضم المقدم رائد ربيع، مفتش مباحث مركز بلبيس، والنقيب أحمد النحال، معاون مباحث المركز، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى قيام" أحمد ع. ص." مقيم قرية السلام، على صلة صداقة بوالد الطفل، بالإتفاق مع كل من " نادر ع. ع." مقيم منيا القمح، و" محمود أ. أ." مقيم بنى سويف، و" السيد م. أ." مقيم قرية السلام، بخطف الطفل، لطلب فدية مالية من والده الثرى، وذلك لمروره بضائقة مالية، ووردت معلومات سرية لضباط مباحث المركز، عن مكان تواجد الطفل. وبعد 4 ساعات من البلاغ، تمكن فريق البحث الجنائى، من ضبط المتهمين وإعادة الطفل سالما لأسرته دون دفع الفدية، وتم إخطار النيابة العامة.


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

خطف طفل

قرية السلام

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