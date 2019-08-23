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جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة مكبرة على مركبات "التوك توك" بأنحاء المدينة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:43 ص
جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة مكبرة على مركبات "التوك توك" بأنحاء المدينة التوك توك
كتب أحمد حسن

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شن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بالمدينة، لمصادرة مركبات "التوك توك" ومنع سيرها داخل المدينة وإحلال سيارات "الفان" بديلاً عنها، وتم التحفظ على عدد من المركبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق والمشرف على القطاع الجنوبي، والمشرف العام على الأحياء، وبتأمين من شرطة المرافق، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بجهاز المدينة.


وأكد رئيس الجهاز: شملت الحملة تطهير 6 جراچات عشوائية بمنطقة مساكن أبوالوفا ومنطقة الـ71 فدانا وجراچ عشوائي بالحي السادس، وذلك في إطار العمل على القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع سير مركبات "التوك توك"، حيث تم رصد 15 ألف مركبة "توك توك" بالمدينة، وجارٍ تنفيذ آلية لمنع سيره على المحاور الرئيسية، تمهيداً لمنع سيره نهائياً بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: يتم شن حملات يومية ومصادرة ما بين 40 : 50 مركبة "توك توك" يومياً، ويتم التحفظ عليها ووضع ضوابط لضمان خروجها وبيعها خارج المدينة لأماكن أخرى مسموح بها سير هذه المركبات، كما تتم المتابعة والتأكد من قبل مندوبي الجهاز، وذلك تزامناً مع إتاحة جهاز المدينة ترخيص 500 سيارة "ڨان 7 راكب" ضمن منظومة السرڨيس، وبالتنسيق مع المرور للقضاء على المظاهر العشوائية نهائياً وذلك للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

التوك توك

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