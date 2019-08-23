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جامعة القاهرة تبدأ إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد الثلاثاء المقبل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:00 ص
جامعة القاهرة تبدأ إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد الثلاثاء المقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب خلال الكشف الطبى، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بعمل تحليل فيروس "C" لجميع الطلاب الجدد بالتنسيق مع حملة 100 مليون صحة، بينما من قاموا بعمل التحليل ضمن حملة 100 مليون صحة إحضار الكارت الدال على ذلك.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة تهتم برصد الحالات المصابة بفيروس "C" بين الطلاب وتقديم العلاج المجانى لهم، مؤكداً أن إصابة أى طالب لا تمثل عائقاً لالتحاقه بالجامعة، وأعدت مستشفى الطلبة التابعة للجامعة بالجيزة عيادات متكررة (الرمد، الأسنان، الباطنة)، لعدم حدوث تكدسات بين الطلاب خلال عمليات الكشف الطبى.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019/2020 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات فى العام الجامعى الجديد، ابتداءً من يوم 27 أغسطس الجارى لكليتى الطب البشرى وطب الأسنان، ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتى الطب البيطرى والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، وأول سبتمبر كلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلى حرف (ي)، ويوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتى العلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتى الآثار والتخطيط العمرانى، ويوم 7 سبتمبر لكليتى التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات.
 

ويوم 10 سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلى حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلى حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلى حرف (ى)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلى حرف (ى)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبى من كافة الكليات.

 


الخشت

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الطلاب الجدد

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اخبار الجامعات

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