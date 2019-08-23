تمديد سجن أمريكى متهم بالتجسس فى موسكو لمدة شهرين

موسكو /أ ش أ/

قررت محكمة "ليفورتوفسكي" فى موسكو، تمديد اعتقال الأمريكى بول ويلان، المتهم بالتجسس، حتى نهاية أكتوبر القادم.

وقالت القاضية إيلينا كانيفا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - اليوم الجمعة - "أتخذت المحكمة قرارا بالمواقفة على طلب التحقيق وتمديد اعتقال المتهم ويلان لمدة شهرين، أى حتى 29 أكتوبر القادم".

وأشارت القناة، إلى أنه جرت جلسة المحكمة وراء الأبواب المغلقة بسبب الوضع السرى لهذه القضية، وحضرها موظفو القسم القنصلى للسفارة الأمريكية بموسكو.

وكان المواطن الأمريكى ويلان طلب فى بداية المحاكمة تغيير القاضى مدعيا أن النيابة العامة تعمل لصالح جهاز الأمن ولا تتخذ أى إجراءات لوقف خرق حقوقه، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

كما اشتكى ويلان أمام المحكمة من حالته الصحية أثناء الجلسة، وبعد ذلك قررت القاضية دعوة أطباء الإسعاف لفحص المتهم.