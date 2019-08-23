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تقنية جديدة تكشف حالتك الصحية من عرقك.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:30 ص
تقنية جديدة تكشف حالتك الصحية من عرقك.. اعرف التفاصيل التعرق - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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نلجأ غالبًا إلى الخضوع لاختبارات الدم وغيرها من الاختبارات لأجزاء الجسم المختلفة لمراقبة الحالة الصحية للشخص، ولكن هل تخيلت ان العرق يمكن أن يكون وسيلة لتقييم حالتك الصحية.

 في تطور حديث ابتكر الباحثون مستشعرًا للبشرة يمكنه تحليل صحتك فقط من خلال عرقك.ووفقا لتقرير موقع "livescince  يمكن ارتداء هذا المستشعر بشكل مريح الذى يعطى إشارات بنقص الماء ومستوى التعب في الجسم ومعرفة محتوى الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.

لتنفيذ هذه الدراسة بنجاح، وضع الباحثون أجهزة استشعار مختلفة على جسم المتطوعين المشاركين في البحث، تم إخبارهم بتنفيذ التدريبات للتحقق من معدل التعرق، وكمية الصوديوم والبوتاسيوم الموجودة في الجسم، وأظهرت الدراسة  أنه أثناء التمرين كان هناك فقدان سريع لمحتوى الماء في الجسم.

يتكون هذا المستشعر من أنابيب مجهرية وسوائل دقيقة ، والتي تقوم باختبار العرق من الجسم، حيث  يتتبع مدى سرعة  العرق من الجسم، بهذه الطريقة يوفر معلومات للمستخدم عن مقدار التعرق ومعدله.

العرق
العرق

كيفية السيطرة على العرق بشكل طبيعي
 

يمكن  استخدام هذه النصائح للسيطرة على التعرق بشكل طبيعي:

1 -تقليل تناول الطعام الحار
 

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يدفع ظهور العرق برائحة قوية، إلى جانب ذلك يؤدي الإفراط في تناول البصل والثوم والزنجبيل والقرنبيط والقرنبيط  أيضًا إلى زيادة كمية البكتيريا المسببة للعرق.

2- نقع الملابس في الخل
 

عندما تقوم بغسل الملابس امزج صودا الخبز والخل فيه وقم بغمس ملابسك فيه لبضع دقائق للتخلص من رائحة العرق من الملابس.

3- حافظ على نظافة الإبطين
 

تزداد نسبة العرق مع ارتفاع درجات الحرارة لذا الحفاظ على نظافة الابطين يمتع نمو البكتيريا المسببة لرائحة العرق.

4 - استخدم زيت شجرة الشاى
 

وضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على المناطق التى تتعرف بشدة له خصائص مضادة للبكتيريا وهو مطهر طبيعي للجسم.

 


اسباب التعرق

التعرق

العرق

العرق الغزير

تقليل العرق

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