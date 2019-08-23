تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع 6 معلومات عن كل ما تريد معرفته عن كبارى ومحاور النيل التى تنفذها وزارة النقل حاليًا ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى فى الصعيد.

1- وزارة النقل تنفذ حاليا 7 محاور علوية على النيل فى الصعيد.

2- تكلفتها الإجمالية تصل إلى 9.5 مليار جنيه.

3- تستهدف ربط شرق وغرب النيل فى الصعيد.

4- تأتى فى إطار خطة تنمية محافظات الصعيد.

5- يجرى حاليا تنفيذ محور أعلى النيل لربط شرقه وغربه كل 50 كم.

6- تشمل محور بديل خزان أسوان - كلابشة - قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو.