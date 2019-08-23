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تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:00 ص
تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات محور - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع 6 معلومات عن كل ما تريد معرفته عن كبارى ومحاور النيل التى تنفذها وزارة النقل حاليًا ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى فى الصعيد.
 
1- وزارة النقل تنفذ حاليا 7 محاور علوية على النيل فى الصعيد.
2- تكلفتها الإجمالية تصل إلى 9.5 مليار جنيه.
3- تستهدف ربط شرق وغرب النيل فى الصعيد.
4- تأتى فى إطار خطة تنمية محافظات الصعيد.
5- يجرى حاليا تنفيذ محور أعلى النيل لربط شرقه وغربه كل 50 كم.
6- تشمل محور بديل خزان أسوان - كلابشة - قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو.
 
 

محاور النيل

الصعيد

كبارى النيل

الكبارى

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اليوم السابع بلس

خزان اسوان

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