تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

كتب إيهاب المهندس

لم يكتف مئات الهاربين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيدوهم بجرائمهم التى اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم فى مصر، لكنهم استمروا فى التحريض من الخارج ونشر الشائعات، ومن أبرز الإرهابيين طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية.



قدم ضد الزمر العديد العديد من البلاغات بتهمة التحريض على العنف، وكان آخرها المحضر رقم 4013 لسنة 2019، والذى يتهم الزمر بالتخطيط لشن عمليات إرهابية داخل البلاد.



وفى نوفمبر 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بإدراج "الزمر"، و163 آخرين منتميين للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية.



حصل "الزمر" فى 8 سبتمبر من عام 2018، على حكم بالإعدام مع آخرين بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، من محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.