تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيا وعسكريا لصلتهم بجولن

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أصدر المدعى العام فى تركيا اليوم الجمعة مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيا وعسكريا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

وأوضحت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن المدعى العام التركى أصدر مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين فى القطاع التعليمى بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، الذى تتهمه السلطات التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التى شهدتها البلاد فى يوليو عام 2016.



واحتجزت السلطات التركية - بعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب - أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين فى الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.