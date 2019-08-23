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ترامب ينفى اقتراب الاقتصاد الأمريكى من حالة ركود

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:01 م
ترامب ينفى اقتراب الاقتصاد الأمريكى من حالة ركود ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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استبعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إمكانية أن يواجه الاقتصاد الأمريكى حالة ركود يتكهن بها بعض المحللين بناء على مؤشرات مالية، مؤكدا أنه سيدرأ بنفسه أى تدهور فى اقتصاد بلاده، قائلا إنه دائما ما يجد "طريقا للفوز".

وقال ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "الاقتصاد قوى وجيد بينما لا يبلى باقى العالم حسنا، رغم أن إعلام الأخبار الزائفة جنبا إلى جنب مع شريكه الحزب الديمقراطى يعمل على مدار الساعة على إقناع الناس بأننا سنتجه قريبا نحو ركود".

وأضاف ترامب: "أنهم على استعداد لخسارة ثروتهم أو جزء كبير منها، فقط من أجل احتمالية الفوز بالانتخابات، لكن ذلك لن يجدى نفعا لأننا دائما ما نجد طريقا للفوز، لا سيما للشعب".

وتأتى تعليقات ترامب بعد ساعات من نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا نقلت فيه عن مصادر لم تسمها، أن مسئولين بالبيت الأبيض أبلغوا الرئيس فى وقت مبكر من هذا الشهر أن التوقعات الاقتصادية تظهر تباطؤا محتملا فى الاقتصاد على مدى العام المقبل، الذى سيخوض فيه ترامب سباق الانتخابات الرئاسية.

 


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