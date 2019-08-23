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ترامب يحث الشركات الأمريكية على إغلاق عملياتها فى الصين

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:46 م
ترامب يحث الشركات الأمريكية على إغلاق عملياتها فى الصين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها فى الصين وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها فى الولايات المتحدة، وذلك بينما تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ولا يمكن لترامب أن يجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين ولم يقدم أى تفاصيل بشأن كيف سيمضى قدما فى تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد فى وقت لاحق اليوم على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين اليوم.

وقال ترامب على تويتر "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما فى ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم فى الولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف قائلا "نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا بدونهم سنكون أفضل حالا بكثير".

 

 


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