تحرير 914 محضرا متنوعا وتنفيذ 1571 إزالة خلال حملات بأحياء القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أحياء القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق، تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ وجه باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية واعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الاحياء وتوفير البديل الملائم لهم والاسواق النموذجية ورفع جميع الاشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة.

كما تم التأكيد على إخلاء وتطهير الأرصفة للمارة وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الحديدية وتحقيق السيولة المرورية المنشودة، على ان تشمل الحملات مراجعة تراخيص الكافيات والمقاهى والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والعمل الجماعى للتصدى لكافة السلبيات فى شوارع العاصمة بتكاتف اجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة اثناء تنفيذ الحملات المكبرة والنوعية .

وأعلن اللواء إيهاب عرفة مدير ادارة شرطة المرافق بالقاهرة، أن الحملات الميدانية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضى أسفرت عن تحرير 690 محاضر إشغال طريق و1571 إزالة إدارية و61 محضر إدارة بدون ترخيص و 10 محاضر إعلان بدون ترخيص و45 محضر تلوث بيئة و2 توك توك و تحرير 108 محضر بائع متجول مع رفع 10 عربات يد لبيع الخضار و5 عربة كارو وإزالة 12 لافتة إعلانية و4 فاترينة لبيع مأكولات و3 عربات فول، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 20 قرار غلق إدارى، تم مصادرة الاشغالات وإيداعها بمخازن الاحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة .

وأشار عرفة، إلى أن الحملات شملت أحياء المنطقة الجنوبية حى السيدة زينب وحلوان والمعصرة والخليفة والبساتين ودار السلام، أما احياء المنطقة الشمالية التى شملتهم الحملات هى حى حدائق القبة والزيتون والساحل وكذلك إحياء المنطقة الغربية وهى حى بولاق ووسط والأزبكية والموسكى وعلى نطاق المنطقة الشرقية امتدت الحملات لتضم احياء شرق مدينة نصر وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة وحى غرب مدينة نصر، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حى المرج والمطرية .