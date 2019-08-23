تحرير 846 مخالفة متنوعة وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مرورية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة لاحكام السيطرة المرورية بشوارع المحافظة، بتوجيهات اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، أسفرت عن تحرير 846مخالفة مرورية متنوعة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات المرورية بمدن ومراكز المحافظة، لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، أسفرت عن تحرير 846 مخالفة متنوعة، وضبط دراجات نارية ومركبات " توك توك" بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير، وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية، تم ايداع المبلغ خزينة المحكمة واخطار نيابة المرور.