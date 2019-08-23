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تحريات المباحث الجنائية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع عامل بالهرم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:43 ص
تحريات المباحث الجنائية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع عامل بالهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية ، فى سقوط عامل من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الهرم.

وأفادت التحريات، أن الضحية، اختل توازنه، وسقط مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بعدة كسور متفرقة بأنحاء جسده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص، من الطابق الخامس بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع عامل، وعدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


سقوط من علو

مصرع عامل بالهرم

قسم الهرم

امن الجيزة

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