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تايم تختار "درب جبال البحر الأحمر" ضمن أعظم الأماكن فى العالم لعام 2019

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:55 م
تايم تختار "درب جبال البحر الأحمر" ضمن أعظم الأماكن فى العالم لعام 2019 جبال البحر الأحمر
كتبت ريم عبد الحميد

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اختارت مجلة تايم الأمريكية جبال البحر الأحمر من أفضل المناطق التى ينبغى زيارتها فى عام 2019.

 

وقال جوزيف هانكس، الصحفى بمجلة تايم، إن الممرات الغارقة فى سهول الجبال الضيقة والجوانب الصخرية هى ليست كل ما يفصل أول دروب المشى لمسافات طويلة فى البر الرئيسى لمصر عن المنتجعات الشاطئية فى مدينة الغردقة.

red sea
 

 

وأضافت المجلة أن هذا الدرب المستوحى من نجاح درب مماثل فى سيناء تم افتتاحه فى عام 2015، وهذا الطريق الجديد هو مبادرة سياحية مجتمعية من قبل قبيلة معزة المحلية ومكرسة للحفاظ على التراث البدوى وتمكين المجتمعات القريبة. وعلى مدار 10 أيام أو نحو ذلك، هو الوقت الذى يستغرقه المشى فى الدرب الممتد لمسافة 105 ميل، يصطحب المتنزهون راكبو الجمال البدو الذين يقدمون الطعام التقليدى ولمحة عن ثقافتهم. ويجرى مد الدرب بالفعل فى الوقت الراهن.

 

وتعد هذه المرة الثانية التى تصدر مجلة تايم قائمتها لأعظم الأماكن فى العالم،، ولاختيار هذه المناطق طلبت تايم الترشيحات عبر مجموعة متنوعة من الفئات وشملت المتاحف والحدائق العامة والمطاعم والفنادق، من الحررين والمراسلين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى خبراء الصناعة، وقامت بتقييم كل واحد منها على أساس عوامل رئيسية تششل الجودة والأصالة والاستدامة والابتكار والتأثير.

 

 وشملت قائمة أفضل الأماكن لزيارتها إلى جانب درب البحر الأحمر، حمامات بحر Geosea  بأيسلندا، ومتحف مورى لفنون البناء الرقمى فى طوكيو باليابان ومتحف الحضارات السمراء بدكار بالسنغال والمكتبة المركزية بكندا، و المكتبة المركزية بهلنسكى بفنلندا، وقصر التجمع بأوكلاهوما والحديقة القرآنية بدبى ومتحف الأخبار فى واشنطن.

 

 أما عن قائمة أفضل الأماكن للإقامة فشملت فندق  الحواس الستة فى بوتان ، وفندقTWA  فى نيويورك، وسفينة Notwegian joy فى النرويج ومعسكر كلينورشى فى نيوزيلندا وفندق حياة ريجينى بالعقبة فى الأردن

 

 وعن أفضل المطاعم، اختارت تايم عدد من المطاعم فى المكسيك واسكتلندا والنرويج وتشيلى وكولوكبيا وتايلاند واستراليا ونيوزيلندا.

 

 


افضل الاماكن فى العالم

الغردقة

درب البحر الاحمر

مناطق سياحية

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