تأخر إقلاع 9 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وكثافة التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 9 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وكثافة التشغيل التي تشهدها بعض شركات الطيران تزامنا مع عودة الحجاج وخاصة الخطوط السعودية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن الخطوط الجوية السعودية شهدت تأخر 3 رحلات متجهة إلى جدة 380 و382 و308 أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهم بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة تزامنا مع عودة الحجاج من الأراضى المقدسة، كما تأخرت رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها، كما تأخرت رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 587 المتجهة إلى موينخ 3 ساعات لعطل فني، وتأخر رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الكويتية ساعة المتجهة إلى الكويت لظروف التشغيل.