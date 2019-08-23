بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

كتب محمود عبد الراضى

بعد إعلان أكاديمية الشرطة مد فترة التقديم لخريجى الجامعات للأكاديمية حتى 29 أغسطس الجارى، يقدم "اليوم السابع" للقراء الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين، وهى:



يجب أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم، وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90، وألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات.