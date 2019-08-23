باحث أممى يطالب واشنطن وموسكو بفتح حوار بشأن التطوير الصاروخى

موسكو /أ ش أ/

دعا نوح مايهيو، الباحث فى مكتب فيينا التابع للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة ومنع الانتشار النووي، الجانبين الأمريكى والروسى إلى ضرورة فتح حوار وتدشين قناة لتبادل المعلومات بشأن التطوير الصاروخى والتجارب الصاروخية التى يمكن أن تُجرى عقب انهيار معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، بدلا من انخراط الجانبين فى تصرفات خطيرة.

وقال مايهيو، فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن موسكو عليها ألا ترد بالمثل على التصرفات الأمريكية "خشية أن يؤدى ذلك إلى تسلح حقيقي".

وفى وقت سابق اليوم الجمعة، أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى اجتماع لمجلس الأمن الروسي، تعليمات إلى وزارتى الدفاع والخارجية لتقييم التهديد الذى يواجه البلاد إثر تطوير الصواريخ الأمريكية، والتحضير "لرد مماثل"، حيث جاء البيان بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الاثنين عن اختبار صاروخ تقليدى من طراز (كروز) يوم 18 أغسطس، قاطعا مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، وهو نطاق محظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وأوضح الباحث بقوله "إذا رد الرئيس بوتين بشكل مماثل، فلن يكون من الصعب إجراء اختبار صاروخى بمدى مماثل داخل الأراضى الروسية. وفى مثل هذا السيناريو، لا أحد يفوز".

وخلص إلى أن "ما يمكن أن تفعله كل من موسكو وواشنطن على المدى القريب هو تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بشكل مستمر حول الأنشطة الصاروخية كإجراء للحد من المخاطر".