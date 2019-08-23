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انقطاع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم بسبب ربط الخطوط

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:23 م
انقطاع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم بسبب ربط الخطوط انقطاع المياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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‫أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق ( مساكن الضباط ـ الرماية ـ اسكان الشباب ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفر نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والامل ) بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم ( شارع ترعة المريوطية ـ الكوم الاخضر ـ الثلاث طوابق ـ التعاون ـ المطبعة ـ حسن محمد) من الساعة 10 مساء الجمعة 23/8/2019 وحتى 6 صباح السبت الموافق 24 / 8 / 2019 وذلك لاعمال ربط خط 800مم على خط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.‬
 
 
 
‫وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .‬
 

 


انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

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