انفوجراف.. تعرف على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء فى قمة السبع

تنطلق فى فرنسا السبت المقبل، قمة مجموعة السبع، وهى قمة تجمع لأغنى 7 دول فى العالم، ويضم الأنفوجراف التالى ترتيب لاقتصاد الدول السبع .
تمثل الدول الأعضاء فى هذا التجمع أكثر من 62% من صافي الثروة العالمية (280 تريليون دولار).
منذ بدء المجموعة عملها، عقدت القمة 43 مرة في جميع أنحاء العالم.
كندا:تحتل المرتبة الثامنة بين اقتصادات العالم.. وتعتمد على الاقتصاد الرقمى فى تحقيق التنمية.
فرنسا:أحد أكبر اقتصادات العالم.. ولكن انتكست فى الأشهر الماضية بسبب انخفاض معدل استهلاك الأسر.
ألمانيا:تحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلى الإجمالى والخامس من حيث القوة الشرائية.
إيطاليا:أحد أكثر الدول التى تعانى فى الأونة الأخيرة بسبب تراجع النمو بنسبة 0.2% مؤخرا.
اليابان:أكثر الدول استقرارا بسبب الزيادة الكبيرة فى الصادرات وتراجع الواردات.
بريطانيا:تواجه مخاوف كبيرة بسبب احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.. وهو ما يوثر على معدلات نموها الاقتصادى.
أمريكا:حققت طفرة اقتصادية كبيرة فى الأونة الأخيرة بفضل إجراءات ترامب ومحاولاته للاحتفاظ بالهيمنة الأمريكية.
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