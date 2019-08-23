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انفوجراف.. تعرف على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء فى قمة السبع

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:00 ص
انفوجراف.. تعرف على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء فى قمة السبع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتبت جينا وليم

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تنطلق فى فرنسا السبت المقبل، قمة مجموعة السبع، وهى قمة تجمع لأغنى 7 دول فى العالم، ويضم الأنفوجراف التالى ترتيب لاقتصاد الدول السبع . 

تمثل الدول الأعضاء فى هذا التجمع أكثر من 62% من صافي الثروة العالمية (280 تريليون دولار).

منذ بدء المجموعة عملها، عقدت القمة 43 مرة في جميع أنحاء العالم.

كندا:

تحتل المرتبة الثامنة بين اقتصادات العالم.. وتعتمد على الاقتصاد الرقمى فى تحقيق التنمية.

فرنسا:

أحد أكبر اقتصادات العالم.. ولكن انتكست فى الأشهر الماضية بسبب انخفاض معدل استهلاك الأسر.

ألمانيا:

تحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلى الإجمالى والخامس من حيث القوة الشرائية.

إيطاليا:

أحد أكثر الدول التى تعانى فى الأونة الأخيرة بسبب تراجع النمو بنسبة 0.2% مؤخرا.

اليابان:

أكثر الدول استقرارا بسبب الزيادة الكبيرة فى الصادرات وتراجع الواردات.

بريطانيا:

تواجه مخاوف كبيرة بسبب احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.. وهو ما يوثر على معدلات نموها الاقتصادى.

أمريكا:

حققت طفرة اقتصادية كبيرة فى الأونة الأخيرة بفضل إجراءات ترامب ومحاولاته للاحتفاظ بالهيمنة الأمريكية.


قمة السبع

G7

فرنسا

كندا

اليابان

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