انفوجراف.. تعرف على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء فى قمة السبع

كتبت جينا وليم

تنطلق فى فرنسا السبت المقبل، قمة مجموعة السبع، وهى قمة تجمع لأغنى 7 دول فى العالم، ويضم الأنفوجراف التالى ترتيب لاقتصاد الدول السبع .

تمثل الدول الأعضاء فى هذا التجمع أكثر من 62% من صافي الثروة العالمية (280 تريليون دولار).

منذ بدء المجموعة عملها، عقدت القمة 43 مرة في جميع أنحاء العالم.

كندا:

تحتل المرتبة الثامنة بين اقتصادات العالم.. وتعتمد على الاقتصاد الرقمى فى تحقيق التنمية.

فرنسا:

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أحد أكبر اقتصادات العالم.. ولكن انتكست فى الأشهر الماضية بسبب انخفاض معدل استهلاك الأسر

ألمانيا:

تحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلى الإجمالى والخامس من حيث القوة الشرائية.

إيطاليا:

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أحد أكثر الدول التى تعانى فى الأونة الأخيرة بسبب تراجع النمو بنسبة 0.2% مؤخرا

اليابان:

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أكثر الدول استقرارا بسبب الزيادة الكبيرة فى الصادرات وتراجع الواردات

بريطانيا:

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تواجه مخاوف كبيرة بسبب احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.. وهو ما يوثر على معدلات نموها الاقتصادى

أمريكا:

حققت طفرة اقتصادية كبيرة فى الأونة الأخيرة بفضل إجراءات ترامب ومحاولاته للاحتفاظ بالهيمنة الأمريكية.