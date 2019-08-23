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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة فى محل بمدينة نصر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:17 م
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة فى محل بمدينة نصر حريق-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى محل تجارى، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 
 
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق مخزن ومحل إكسسوارات، بشارع عباس العقاد فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.
 
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن بمدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.
 
 

مدينة نصر

الحماية المدنية

قسم مدينة نصر

اسباب الحريق

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