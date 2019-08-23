اليوم.. لجنة الشباب الكاثوليكي تبدأ إرسالية الخدمة لكنائس أسيوط

سارة علام

أعلنت لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكى قيام إرسالية إلى إيبارشية أسيوط، منذ اليوم الجمعة ، حتى السادس والعشرين من الشهر الجارى .

ستكون تلك الإرسالية تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية ، تتمحور تلك الإرسالية حول التنشيط الرعوى، خدمة البيوت، خدمة الكرازة، خدمة مدارس الأحد، والمساعدة الدوائية.

وجدير بالذكر أن نيافة الأنبا باخوم ستتم سيامته الأسقفية ئانبا بطريركيا لشؤون الإيبارشية البطريركية، يوم السبت الموافق 31 أغسطس.