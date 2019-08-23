سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:00 ص
اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الحجاج - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعود اليوم الجمعة، 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، حيث سيتم تفويج 991 حاجًا عائدين إلى أرض الوطن من مطار جدة إلى القاهرة وبرج العرب من محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة مطروح، بينما سيفوج مطار المدينة إلى القاهرة 1015 حاجًا من محافظات الغربية والفيوم والقاهرة والجمعيات المركزية، وتتواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.
 

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.


التضامن

حجاج الجمعيات الاهلية

عودة حجاج الجمعيات

الحجاج

الحجاج المصريين

عودة الحجاج

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حج مبروك وذنب مغفور.. قارئ يشارك بصور لاستقبال والدته بعد عودتها من الحج

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:30 ص

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:05 ص

رئيس بعثة حج التضامن يتفقد لجان المطارات للتأكد من تيسير إجراءات عودة الحجاج

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:27 ص

مصر للطيران تنقل 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:05 م

حج مبروك وذنب مغفور..أحمد يشارك بصورة لاستقبال والدته بعد عودتها من الحج

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:34 م

الصالة الموسمية بمطار القاهرة تواصل استقبال حجاج بيت الله الحرام بعد أداء مناسك الحج.. مصر للطيران تعلن عن نقل 40 ألف حاج على متن 177 رحلة جوية.. ونهاية الجسر الجوى المخصص لعودة الحجاج فى 5 سبتمبر

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

الأرسنال يمنح الننى الضوء الأخضر للرحيل قبل نهاية الميركاتو

الأرسنال يمنح الننى الضوء الأخضر للرحيل قبل نهاية الميركاتو

5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

9 حالات يترتب عليها قطع المعاش فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

9 حالات يترتب عليها قطع المعاش فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العلمين الجديدة" تستضيف حفلا عالميا لتامر حسنى والفريق الإسبانى جيبسى كينج

"العلمين الجديدة" تستضيف حفلا عالميا لتامر حسنى والفريق الإسبانى جيبسى كينج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة