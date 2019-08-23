اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

كتب مدحت وهبة

يعود اليوم الجمعة، 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، حيث سيتم تفويج 991 حاجًا عائدين إلى أرض الوطن من مطار جدة إلى القاهرة وبرج العرب من محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة مطروح، بينما سيفوج مطار المدينة إلى القاهرة 1015 حاجًا من محافظات الغربية والفيوم والقاهرة والجمعيات المركزية، وتتواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.



وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.