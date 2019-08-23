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اليابان: قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية يدعو للاسف الشديد

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:30 ص
اليابان: قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية يدعو للاسف الشديد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا
رويترز

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 قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، إن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين أمر يدعو للأسف الشديد.

وقال إيوايا للصحفيين، إن على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية.

كانت كوريا الجنوبية قد قالت أمس الخميس إنها قررت إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان مما أدى إلى زيادة التوتر بين سول وطوكيو وسط خلاف بشأن دفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين عملوا بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.


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