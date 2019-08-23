النقل:ندرس طرح وتوفير خدمة حجز تذاكر القطارات العادية عبر برنامج الحجز بالموبايل

كتب رضا حبيشى

أكدت وزارة النقل على إتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، وأن لهذا الهدف يستمر عمل برنامج الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.

وأضافت وزارة النقل أنها تكثف العمل حاليا لتطوير برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل الذى يعمل حاليا، وأنها تدرس إدخال عليه وتوفير خدمة حجز تذاكر القطارات الغير المكيفة (العادية).