الرئيسية تقارير مصرية النقل:ندرس طرح وتوفير خدمة حجز تذاكر القطارات العادية عبر برنامج الحجز بالموبايل الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:46 م قطار - أرشيفية كتب رضا حبيشى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت وزارة النقل على إتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، وأن لهذا الهدف يستمر عمل برنامج الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول. وأضافت وزارة النقل أنها تكثف العمل حاليا لتطوير برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل الذى يعمل حاليا، وأنها تدرس إدخال عليه وتوفير خدمة حجز تذاكر القطارات الغير المكيفة (العادية). حجز تذاكر القطارات حجز التذاكر بالموبايل حجز تذاكر القطارات بالموبايل السكة الحديد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النقل: استمرار حجز تذاكر القطارات عبر تطبيق المحمول الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:25 م باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12..مقتل مجندة إسرائيلية جراء تفجير عبوة ناسفة غربى رام الله.. إصابة 27 فى خروج قطار ركاب عن القضبان بولاية كاليفورنيا.. و17 قتيلا جراء تصادم حافلة وشاحنة فى نيجيريا الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:12 م السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:50 ص إصابة 27 شخصا فى خروج قطار ركاب عن القضبان بولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:43 ص ممثل عن حاكم الشارقة يقدم شيكا بـ50 ألف جنيه لأسرة ضحية حادث قطار أبو حماد الخميس، 22 أغسطس 2019 04:34 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟ اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها 6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة المزيد من Trending Plus
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