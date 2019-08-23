النقل: استمرار حجز تذاكر القطارات عبر تطبيق المحمول

أكدت وزارة النقل أن برنامج الاستعلام وحجز تذاكر القطارات مستمر من خلال التليفون المحمول والذى يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، ويساهم فى التيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.

وأشارت وزارة النقل إلى أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يقوم بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر له الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقى المقترحات، وإبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن هذا البرنامج يتم تحميله من على المتجر الالكترونى (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام ) وسيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store) ويتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الالكترونى لحجز التذاكر، وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة، ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال اى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

ولفتت وزارة النقل الى أن شركة من إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة فى مجال نظم المعلومات هى التى قامت بتنفيذ هذا التطبيق وأنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكى يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضاً الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذى يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.