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المرور يضبط 234 ألف مخالفة و327 متعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:18 م
المرور يضبط 234 ألف مخالفة و327 متعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الطرق السريعة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تواصل الإدارة العامة للمرور، حملات لضبط كافة مواقف السيارات "سرفيس – أجرة" ومتابعة مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب، وكذلك القيام بحملات على مستوى الجمهورية لإعادة الإنضباط بالشارع المصرى، وضبط حالات سير المركبات بدون لوحات معدنية.

 

 ووجهت الإدارة العامة للمرور بمشاركة مديريات الأمن حملات مرورية وانضباطية مُوسعة، أسفرت جهودها خلال خمسة أيام فى مجال ضبط المخالفات المرورية المختلفة، عن ضبط (234243) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (25793) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (327) مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، (7942) مخالفة السير بدون تراخيص، (1849) مخالفة "وقوف عشوائى" .

  

فى مجال ضبط حالات سير الدراجات النارية بدون لوحات معدنية، تم ضبط (2089) مخالفة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية"، كما ضبط حالات سير السيارات بدون لوحات معدنية، منها ضبط (586) مخالفة سيارة "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

 

 


حملات مرورية

الطرق السريعة

مخالفات بالطرق

متعاطى المخدرات

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