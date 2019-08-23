المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية الموسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.