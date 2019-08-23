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الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية الثلاثون بجامعة عين شمس

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:21 م
الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية الثلاثون بجامعة عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود
وكالات الأنباء

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بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، مشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثون المقامة بجامعة عين شمس، التي تشارك بها مختلف الجامعات المصرية، وثلاث جامعات عربية، من بينها ممثل المملكة جامعة الملك فيصل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود، رفع علم الدورة، وطابور حملة الإعلام للجامعات المصرية والعربية المشاركة في الدورة وتقديم نبذة مختصرة حول نشأة كل جامعة وتاريخ الجوالة بها.

 

ثم ألقى نائب رئيس الجامعة كلمة أشار فيها إلى الفرصة المتميزة التي تتيحها هذه الدورة القمية، التي يشارك بها لأول مرة ثلاث وفود عربية حيث تمثل فرصة جيدة ليلتقي طلاب الجامعات المصرية المختلفة مع أقرانهم من الجامعات العربية لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب.

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نظمى عبد الحميد، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الدورة تجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، حيث سيمارسون أنشطة متنوعة، وفق رؤية تؤكد على المساهمة في إيجاد مواطن مرتبط عالميًا و مُؤثر محليًا، وذلك من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية وتسهم في إيجاد حلول محلية ذات أثر عالمي لتكون نموذجًا للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

 

من جهته أفاد رئيس الوفد السعودي القائد الكشفي خالد صالح بوبشيت أن برنامج الأمس تضمن العديد من الغعاليات شملت التخييم الخلوي، والتجديف ومبادرة قطرة ماء تساري حياة، وحفل سمر، كما يتضمن برنامج اليوم وغداً فعاليات قرية التنمية، وتعريف بالمناظرات، وزراعة الأسطح، والتخطيط للمبادرات، واليوم الوطني للدول المشاركة، وندوة بعنوان "جوالي اليوم آباء الغد" وورشة للجمهور، وزيارات خارجية.

 

وأشار بوبشيت إلى أن الدورة تتميز بتقديم فعاليات مجتمعية ، من أهمها خدمات مجتمعية لتنمية الأفراد ذوى القدرات الخاصة بقرية شلقان، وتنمية وتعليم حرف للمرأة المعيلة وأعمال تنظيف لنهر النيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم وفاء النيل وكذلك ورش حكايات تثقيفية للأطفال حول عدد من آثار مصر الإسلامية.

 


جامعة عين شمس

الكشافة السعودية

الكشافة

مصر

عبد الفتاح سعود

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