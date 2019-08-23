سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: اختيار 100 جزار من 286 متقدمًا للعمل فى دولة خليجية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:36 م
القوى العاملة: اختيار 100 جزار من 286 متقدمًا للعمل فى دولة خليجية دواجن
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة، تقدم 286 جزار دواجن للعمل بدولة خليجية براتب ومزايا مجزية، وفقًا لإعلان الوزارة عن قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على هذه المهنة.

 

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تقوم لجنة من الشركة الطالبة للوظيفة بالحضور للقاهرة يومى 15 و16 سبتمبر المقبل لإجراء الاختبارات للمتقدمين ممن تنطبق عليه الشروط، و الوزارة ستخطر المتقدمين تليفونيا للحضور لإجراء الاختبارات من قبل اللجنة المختصة تحت إشراف الوزارة.

 

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن فتح باب قبول طلبات 100 جزار دواجن بإحدى دول الخليج، بمرتب أساسى للمهنة بما يوازى 10 آلاف و600 جنيه مصرى بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

 

وأوضحت أنه يشترط فى المتقدم خبرة من 3 إلى 4 سنوات فى مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة المختصة.

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

فرص عمل

فرص عمل بالخارج

جزار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: مبادرة "مفتش جديد" لرعاية وحماية العاملين وتأمين بيئة العمل

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:04 ص

القوى العاملة تنهى غدا قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج برواتب ومزايا مجزية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:43 م

القوى العاملة تعلن تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات لشكاوى عمالية للمصريين بإيطاليا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:14 م

عضو بـ"القوى العاملة" بالبرلمان يطالب بتطوير ودعم مراكز تدريب والتأهيل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص

القوى العاملة تعلن استمرار قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالخليج

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة