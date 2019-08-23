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القبض على عامل لسرقتة 43 ألف جنيه من كافية بمنطقة النزهة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:07 م
القبض على عامل لسرقتة 43 ألف جنيه من كافية بمنطقة النزهة حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل لسرقته 43 ألف جنيه من كافية يعمل به بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمد. ر"، 36 سنة، مدير مالي بكافيه بشيراتون باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافيه عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج ع" ، 24 سنة، عامل بالكافية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بسرقة المضبوطات بإسلوب " المفتاح المصطنع " واقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة واستولى على المبلغ المالي، تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه ، واقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة ، و تحررعن ذلك المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق .

 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة

النزهة

سرقة خزينة

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