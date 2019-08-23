القبض على عامل لسرقتة 43 ألف جنيه من كافية بمنطقة النزهة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل لسرقته 43 ألف جنيه من كافية يعمل به بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمد. ر"، 36 سنة، مدير مالي بكافيه بشيراتون باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافيه عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.