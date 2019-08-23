القبض على عامل بحوزتة طبنجة صوت و12 جرام من مخدر الهيروين بالشروق

كتب عبد الله محمود

القت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على عامل بحوزتة طبنجة صوت و12 جرام هيروين وحشيش بالشروق .

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس ـ دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط " م م، 33 سنة " ومقيم منية النصر/ دقهلية أثناء استقلاله السيارة رقم ر ع ى 836 "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت ، 4 طلقات صوت، طبنجة بلي ، كمية من الهيروين المخدر وزنت 4 جرام ، كمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرام ، بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.