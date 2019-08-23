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القبض على عامل بحوزتة طبنجة صوت و12 جرام من مخدر الهيروين بالشروق

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:03 م
القبض على عامل بحوزتة طبنجة صوت و12 جرام من مخدر الهيروين بالشروق سلاح نارى- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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القت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على عامل  بحوزتة طبنجة صوت و12 جرام هيروين وحشيش بالشروق .

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة  تمكن  ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس ـ دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط " م م، 33 سنة " ومقيم منية النصر/ دقهلية أثناء استقلاله السيارة رقم ر ع ى 836  "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت  ، 4 طلقات صوت، طبنجة بلي ، كمية من الهيروين  المخدر وزنت 4 جرام ، كمية من الحشيش  المخدر وزنت 8 جرام ، بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته  الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إداري بإحدى الشركات، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


حبس عاطل

سلاح نارى

مواد مخدرة

قسم الشروق

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