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القبض على تاجر هارب من تنفيذ 56 حكم قضائى بمنطقة منشأة ناصر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:04 م
القبض على تاجر هارب من تنفيذ 56 حكم قضائى بمنطقة منشأة ناصر متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

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نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور،  مدير الأمن، من القبض على تاجر هارب من تنفيذ 56 حكم بالسجن لمدة 35 سنة بمنطقة منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام وبصحبته القوة المرافقة ،بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط "محسن ح، 35 سنة"  تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في 56 حكم حبس جزئي ومستأنف " شيكات " بإجمالي حبس 35 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

 

 


حملة امنية

منشاة ناصر

تاجر هارب من احكام

تنفيذ الاحكام

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