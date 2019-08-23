سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: كندا وحدها هي المسؤولة عن الصعوبات في العلاقات الثنائية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:00 ص
الصين: كندا وحدها هي المسؤولة عن الصعوبات في العلاقات الثنائية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ،  إن العلاقات الصينية-الكندية تواجه صعوبات خطيرة، والجانب الكندي وحده هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأدلى قنغ بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي، الخميس ، وفقا لما نُشر على وكالة الانباء الصينية، عندما طُلب منه التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن الحكومة الكندية لن "تتراجع" في خلافاتها مع الصين.

وحث قنغ الجانب الكندي على التفكير في أخطائه، قائلا إنه يتعين على كندا أن تتعامل مع موقف الصين الرسمي وشواغلها بجدية وأن تطلق على الفور سراح منغ وان تشو المديرة المالية بشركة "هواوي".

كما انتقد سلسلة التصريحات الخاطئة التي أطلقتها كندا بشأن هونغ كونغ، قائلا إن شؤون هونغ كونغ من شؤون الصين الداخلية ولا تسمح الصين بتدخل أية دولة أو منظمة أو شخص فيها.

وقال قنغ "نأمل أن يلتزم الجانب الكندي بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وأن يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين."


الصين

كندا

علاقات الدول

القانون الدولى

العلاقات الدوليه

الاعراف السياسيه

وزراء كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة