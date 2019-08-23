الصين: كندا وحدها هي المسؤولة عن الصعوبات في العلاقات الثنائية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إن العلاقات الصينية-الكندية تواجه صعوبات خطيرة، والجانب الكندي وحده هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأدلى قنغ بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي، الخميس ، وفقا لما نُشر على وكالة الانباء الصينية، عندما طُلب منه التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن الحكومة الكندية لن "تتراجع" في خلافاتها مع الصين.

وحث قنغ الجانب الكندي على التفكير في أخطائه، قائلا إنه يتعين على كندا أن تتعامل مع موقف الصين الرسمي وشواغلها بجدية وأن تطلق على الفور سراح منغ وان تشو المديرة المالية بشركة "هواوي".

كما انتقد سلسلة التصريحات الخاطئة التي أطلقتها كندا بشأن هونغ كونغ، قائلا إن شؤون هونغ كونغ من شؤون الصين الداخلية ولا تسمح الصين بتدخل أية دولة أو منظمة أو شخص فيها.

وقال قنغ "نأمل أن يلتزم الجانب الكندي بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وأن يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين."