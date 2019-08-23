سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تفرض تعريفات إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:39 م
الصين تفرض تعريفات إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار رئيس الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) اليوم الجمعة فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالى 75 مليار دولار، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التى أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 10% على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار.

 

وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم - أن التعريفات الجمركية الإضافية سيتم فرضها بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5078 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار.


وأضافت اللجنة أنه سيتم فرض التعريفات الجمركية على مرحلتين، سيتم تطبيق الأولى منها فى الأول من سبتمبر المقبل.


وأشارت اللجنة إلى أن الصين سوف تستأنف فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 25% على المركبات أمريكية الصنع وقطع غيار السيارات الأمريكية اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد ظهر يوم 15 ديسمبر.

 


الصين

أمريكا

ضرائب

واردات أمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: ترامب يغير موقفه من هونج كونج لكسب نفوذ بالمفاوضات التجارية مع الصين.. نتنياهو يستغل "المستوطنات" لحشد قاعدته اليمينية قبل الانتخابات.. حرائق الأمازون تثير فتنة سياسية بين ماكرون ورئيس البرازيل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:26 م

الصين: كندا وحدها هي المسؤولة عن الصعوبات في العلاقات الثنائية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:00 ص

القنصلية الكندية في هونج كونج تعلق سفر موظفيها إلى الصين

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:50 ص

الصين: لا نهتم بمفاوضات ثلاثية للرقابة على التسلح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:40 ص

واشنطن تعرب عن قلقها العميق من تدخل بكين في أنشطة فيتنام ببحر الصين الجنوبى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة